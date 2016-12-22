Суд отказался продлить арест главе карельского «Мемориала» Дмитриеву

Петрозаводский городской суд отказал прокуратуре в продлении ареста историку и руководителю карельского отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву. Его отпустят 28 января 2018 года. Об этом сообщает «Новая газета».



Как отмечает издание, он будет выпущен под подписку о невыезде. Кроме того, суд выполнил просьбу прокуратуры и направил фотографии Дмитриева, на которых изображена его приемная дочь, на третью экспертизу. Самого главу карельского отделения «Мемориала» судья направил на психиатрическое обследование в институт им. Сербского в Москве.

Историк был арестован в декабре 2016 года. Как полагает следствие, он развращал свою несовершеннолетнюю приемную дочь и фотографировал ее без одежды. Следователи отметили, что фотографии Дмитриев делал регулярно с 2012 по 2015 год. Защита историка утверждает, что фотографии не распространялись и хранились в папке под названием «Здоровье ребенка». Адвокаты историка утверждают, что он делал фотографии девочки, потому что она была очень худой.

Против историка было возбуждено дело по ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (фотосъемка в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов). Всего в папке было 140 фото, из которых девять первая экспертиза признала порнографическими. Повторная экспертиза не нашла в фотографиях признаков порнографии.

Дмитриев занимается вопросами сталинских репрессий. В частности, он нашел несколько мест захоронений тех, кто был расстрелян в Карелии с 1937 по 1938 год. В 2017 году «Мемориал» признал Дмитриева политзаключенным. В поддержку историка было подано несколько обращений деятелей науки и культуры, в том числе от музыканта Бориса Гребенщикова, режиссера Андрея Звягинцева и лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич.