Постпред США в ООН опровергла сообщения о романе с Дональдом Трампом

Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что не вступала в отношения с президентом Дональдом Трампом и опровергла подобные предположения, появившиеся после выхода книги журналиста Майкла Вулффа «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа». Об этом сообщает Politico.

Вулфф заявил о своей уверенности в том, что Трамп имеет роман с одной из своих сотрудниц во время телешоу на телеканале HBO. При этом он указал, что указания на то, с кем именно вступил в отношения Трамп, можно найти в его книге. В книге Вулффа указывается на особый характер отношений президента с Хейли. В частности, автор заявляет, что Трамп проводил с Хейли свое личное время на борту президентского самолета и ухаживал за ней.

Комментируя подобные обвинения, Хейли назвала их «невероятно оскорбительными» и «безвкусными». «Это абсолютная ложь… Я была на борту президентского самолета всего один раз, и в это время с нами были еще несколько человек», — заявила она. Также она опровергла и частные встречи с Трампом в Овальном кабинете. «Он писал, что я много общалась с президентом в Овальном кабинете и обсуждала с ним мое политическое будущее. Я никогда не говорила с президентом о моем будущем и никогда не оставалась с ним наедине», — опровергла предположения Вулффа Хейли.

Книга «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» Вулффа основана на информации источников и посвящена тому, как изменилась администрация США после прихода нового президента. В числе источников Вулффа — бывший советник предвыборной кампании Трампа Стив Бэннон.

После выхода книги Трамп призвал ужесточить американское законодательство о клевете, а самого автора о клевете назвал «психически больным». Вместе с тем, книга Вулффа стала бестселлером в США, права на ее издание были проданы в 32 странах мира. В январе стало известно, что по мотивам книги будет снят сериал.