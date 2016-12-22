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По скандальной книге Вулффа об администрации Трампа снимут сериал
Политика, 07:41
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По скандальной книге Вулффа об администрации Трампа снимут сериал

Экранизация книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» появится в кино и на телевидении, сообщает The Holliwood Reporter со ссылкой на источники. Права на экранизацию книги были проданы за несколько миллионов долларов.

Права на экранизацию приобрела компания Endeavour Content. Планируется, что книга будет адаптирована под сценарий телесериала. Автор бестселлера Майкл Вулфф станет его исполнительным продюсером. Как отмечает издание, сделка по покупке прав на книгу стала крупнейшей в истории Endeavour Content.

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Книга «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» Вулффа основана на информации источников и посвящена тому, как изменилась администрация США после прихода нового президента. В Соединенных Штатах она появилась в продаже 5 января. Права на нее уже проданы издателям в 32 странах мира. Книгу переведут на испанский, арабский, албанский, португальский, болгарский, японский, французский, немецкий и другие языки.

Одним из источников для написания книги стал бывший советник предвыборной кампании Трампа Стив Бэннон. Основываясь на полученной от него информации, Вулфф рассказывает о попытках команды Трампа купить компромат на его оппонента на выборах Хиллари Клинтон и контактах демократов с гражданкой России Натальей Весельницкой. Комментируя этот факт, президент США заявил, что его бывший стратег после увольнения «потерял не только работу, но и рассудок».

Теги: сериал , Дональд Трамп
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