Трамп назвал психически больным автора книги о своей администрации

Президент США Дональд Трамп назвал ненормальным автора книги о работе его администрации Майкла Вулффа. Ранее такого же определения удостоился и Стив Бэннон, который предоставлял Вулффу материал

Дональд Трамп (Фото: Ron Sachs / CNP / Global Look Press)

Книгу Трамп упомянул в своем сообщении в Twitter, где снова подверг критике средства массовой информации. «Сейчас публикуется так много фейковых новостей. Они даже не пытаются исправиться, когда ошибаются. Они продвигают фейковую книгу психически больного автора, который со знанием дела пишет вранье. Основные СМИ просто обезумели от того, что мы выиграли выборы», — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп прокомментировал тот факт, что одним из источников информации для Вулффа был бывший советник предвыборной кампании Стив Бэннон. Как отметил президент, его бывший стратег после увольнения «потерял не только работу, но и рассудок».

В книге Вулффа «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» рассказывается о внутренней жизни американской администрации. В частности?​ автор со ссылкой на Бэннона утверждал, что представители избирательного штаба будущего президента встречались с гражданкой России Натальей Весельницкой и якобы участвовали в переговорах о приобретении компромата на Хиллари Клинтон.