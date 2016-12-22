Трамп призвал ужесточить закон о клевете после выхода книги о Белом доме

Американское законодательство о клевете является «бутафорским и позорным», заявил президент, напомнив о своем обещании его ужесточить. Комментарии прозвучали после выхода книги о «внутренней кухне» Белого дома при Трампе

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство «внимательно изучит» действующее в стране законодательство о клевете, которое, по его мнению, не соответствует американским ценностям, и пересмотрит его в сторону ужесточения, передает Reuters.

«Наши действующие законы о клевете бутафорские и позорные, они не соответствуют американским ценностям и американской справедливости, так что мы их внимательно изучим», — сказал президент. Белый дом намерен изменить их таким образом, чтобы, «когда кто-то распространяет ложь и клевету про кого-то, последний мог бы надеяться на помощь суда». Как передает агентство, Трамп неоднократно критиковал законы о клевете в ходе предвыборной кампании.

Также агентство отмечает, что эти заявления президента последовали за выходом книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа». Ее автор — американский публицист Майкл Вулфф, он утверждает, что книга основана на интервью с бывшими и действующими сотрудниками президентской администрации. В частности, в книге говорится, что бывший советник Трампа Стив Бэннон назвал «предательской» встречу членов команды президента с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

Трамп в ответ заявил, что Бэннон «потерял рассудок».

Вулфф также пишет, что команда Трампа с самого начала не собиралась выигрывать президентские выборы и не знала, что делать, когда республиканец все-таки победил. Кроме того, избранный президент был зол в связи с тем, что многие звезды шоу-бизнеса отрицательно отозвались о церемонии инаугурации, на которую были приглашены. Вулфф также рассказывает, что дочь главы американской администрации Иванка Трамп размышляет о перспективе выдвинуть свою кандидатуру в президенты.

«Ничто так не способствовало установлению хаоса в Белом доме, как поведение самого Трампа», — написал Вулфф.