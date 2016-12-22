Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,51 56,00 EUR Нал. 70,15 69,49 USD Бирж. 56,28 +0,35 EUR Бирж. 69,79 +0,42 USD ЦБ. 55,83 -0,10 EUR ЦБ. 69,61 +0,15 EUR/USD 1,24 +0,00 BTC/USD Бирж. 10915,70 -224,30 MOEX 2295,26 -1,07% RTS 1286,70 -1,87% Brent 70,47 +0,61% DJIA 26608,17 +0,82% Nasdaq 7502,50 +1,23% FTSE 7665,54 +0,65%
В Госдуме сравнили новые санкции США с назойливыми мухами
Лента новостей
В центре Амстердама произошла стрельба 26 янв, 23:21, Общество В МИД отказались высылать граждан КНДР из страны по требованию США 26 янв, 23:10, Политика WSJ узнала о домогательствах «игорного магната» Стива Уинна к сотрудникам 26 янв, 23:00, Общество МИД увидел в новых американских санкциях «иллюзии» Вашингтона 26 янв, 22:47, Политика Польша назвала условия изменений в импорте российского газа 26 янв, 22:41, Экономика ПСБ оспорит сделки по покупке облигаций за день до санации 26 янв, 22:41, Финансы Полиция признала смерть канадского миллиардера и его жены убийством 26 янв, 21:57, Общество «Пионер» прекратит показ «Смерти Сталина» 26 янв, 21:56, Общество РФС подал жалобу в ФИФА на главу Федерации футбола Норвегии 26 янв, 21:48, Спорт Бастрыкин счел нападения в школах следствием халатности 26 янв, 21:45, Общество ЦБ захотел получить право вводить представителей в «подозрительные» банки 26 янв, 21:41, Финансы «Лаборатория Касперского» ответила «Медузе» о связях компании с ФСБ 26 янв, 21:40, Общество Прокуратура Москвы вынесла предупреждение из-за акции Навального 26 янв, 20:52, Политика В Госдуме сравнили новые санкции США с назойливыми мухами 26 янв, 20:47, Политика МОК опубликовал правила поведения на Олимпиаде для российских спортсменов 26 янв, 20:40, Общество ФАС проверит Альфа-банк из-за подозрений в переманивании клиентов 26 янв, 20:35, Финансы Агентство «Эксперт РА» резко понизило рейтинг банку «Возрождение» 26 янв, 20:33, Финансы Экс-главу Татфондбанка перевели под домашний арест 26 янв, 20:21, Общество Легкий старт: как сделать первые шаги в бизнесе 26 янв, 20:01, РБК и Сбербанк Россельхознадзор потребует возбуждения уголовного дела против PepsiСo 26 янв, 20:00, Бизнес Суд арестовал одного из лидеров секты «бога Кузи» 26 янв, 19:59, Общество Саакашвили заявил о возобновлении акций протеста против Порошенко 26 янв, 19:47, Политика Россия не увидела «новых аргументов» Украины в споре за $3 млрд 26 янв, 19:33, Экономика Участники поставки турбин Siemens в Крым подпали под санкции США 26 янв, 19:31, Бизнес Кинотеатр «Пионер» продолжит показ «Смерти Сталина» после визита полиции 26 янв, 19:29, Общество Лыжник Устюгов обратился в МОК с просьбой объяснить недопуск на Олимпиаду 26 янв, 19:19, Общество «ВымпелКом» перевел больше половины сотрудников на удаленную работу 26 янв, 19:12, Технологии и медиа Moody's рассказало о рисках из-за нового механизма санации банков 26 янв, 19:09, Финансы
В Госдуме сравнили новые санкции США с назойливыми мухами
Война санкций, 26 янв, 20:47
0
В Госдуме сравнили новые санкции США с назойливыми мухами

​Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный («Единая Россия») заявил РБК, что расширение санкционного списка США в связи с поставками турбин Siemens в Крым является неправомерным, а Штаты таким образом занимаются недобросовестной конкуренцией.

«О правомерности санкций говорить не приходится, США ведет борьбу и занимается недобросовестной конкуренцией. Эти турбины произведены в России. Да, есть комплектующие из Европы, ну и что? Это их проблема, а не наша. Россия не нарушала договоренностей. На это [санкции] не надо обращать внимания так же, как и на назойливых мух», — заявил он.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков назвал новые ограничение «абсолютно возмутительными». «Они нарушают все мыслимые и немыслимые нормы с точки зрения обеспечения прав человека. Для цивилизованных людей подобные действия любой страны не должны укладываться в голове», — сказал он. По словам сенатора, эти «совершенно абсурдные действия США» напоминают попытку блокады города в военное время.

Участники поставки турбин Siemens в Крым подпали под санкции США
Бизнес

В пятницу, 26 января, Минфин США дополнил санкционный список, включив в него замминистра энергетики Андрея Черезова, директора одного из департаментов Минэнерго Евгения Грабчака и гендиректора ООО «ВО «Технопромэкспорт» Сергея Топор-Гилку, компании «Силовые машины» и «ВО «Технопромэкспорт».

Ограничения подразумевают запрет на ведение бизнеса с компаниями США и арест активов, находящихся в американской юрисдикции.

В 2015 году газета «Ведомости» написала, что газовые турбины Siemens могут быть поставлены в Крым, а спустя год агентство Reuters передало, что такие планы есть. Позднее агентство сообщило, что турбины были поставлены ВО «Технопромэкспорт». Источники РБК подтвердили эту информацию. Они также пояснили, что турбины были изготовлены на совместном предприятии Siemens и «Силовых машин» в Санкт-Петербурге, а позднее модернизированы на мощностях «Ростеха».

В «Технопромэкспорте» заявили, что турбины были куплены на вторичном рынке.

Siemens подал в суд на «Технопромэкспорт», но Московский арбитраж в конце декабря прошлого года иск отклонил. 10 января был отклонен и иск «дочки» компании к структурам «Ростеха».

Теги: Госдума , Совет Федерации , Siemens , Санкции
Главное
МИД увидел в новых американских санкциях «иллюзии» Вашингтона Политика
Материалы по теме
Участники поставки турбин Siemens в Крым подпали под санкции США Бизнес
Суд отклонил иск «дочки» Siemens по крымским турбинам Бизнес
Суд объяснил причину отклонения иска Siemens к «дочке» «Ростеха» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.