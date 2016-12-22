В Госдуме сравнили новые санкции США с назойливыми мухами

​Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный («Единая Россия») заявил РБК, что расширение санкционного списка США в связи с поставками турбин Siemens в Крым является неправомерным, а Штаты таким образом занимаются недобросовестной конкуренцией.

«О правомерности санкций говорить не приходится, США ведет борьбу и занимается недобросовестной конкуренцией. Эти турбины произведены в России. Да, есть комплектующие из Европы, ну и что? Это их проблема, а не наша. Россия не нарушала договоренностей. На это [санкции] не надо обращать внимания так же, как и на назойливых мух», — заявил он.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков назвал новые ограничение «абсолютно возмутительными». «Они нарушают все мыслимые и немыслимые нормы с точки зрения обеспечения прав человека. Для цивилизованных людей подобные действия любой страны не должны укладываться в голове», — сказал он. По словам сенатора, эти «совершенно абсурдные действия США» напоминают попытку блокады города в военное время.

В пятницу, 26 января, Минфин США дополнил санкционный список, включив в него замминистра энергетики Андрея Черезова, директора одного из департаментов Минэнерго Евгения Грабчака и гендиректора ООО «ВО «Технопромэкспорт» Сергея Топор-Гилку, компании «Силовые машины» и «ВО «Технопромэкспорт».

Ограничения подразумевают запрет на ведение бизнеса с компаниями США и арест активов, находящихся в американской юрисдикции.

В 2015 году газета «Ведомости» написала, что газовые турбины Siemens могут быть поставлены в Крым, а спустя год агентство Reuters передало, что такие планы есть. Позднее агентство сообщило, что турбины были поставлены ВО «Технопромэкспорт». Источники РБК подтвердили эту информацию. Они также пояснили, что турбины были изготовлены на совместном предприятии Siemens и «Силовых машин» в Санкт-Петербурге, а позднее модернизированы на мощностях «Ростеха».

В «Технопромэкспорте» заявили, что турбины были куплены на вторичном рынке.

Siemens подал в суд на «Технопромэкспорт», но Московский арбитраж в конце декабря прошлого года иск отклонил. 10 января был отклонен и иск «дочки» компании к структурам «Ростеха».