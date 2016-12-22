Суд отклонил иск «дочки» Siemens по крымским турбинам

Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании «Сименс технологии газовых турбин», российской «дочки» концерна Siemens, к структурам «Ростеха» (ОАО и ООО «Технопромэкспорт») о признании недействительным договора на поставку турбин в Крым. Об этом сообщает ТАСС.

Истец, ООО «Сименс технологии газовых турбин», также хотел добиться возвращения четырех ​газотурбинных установок.

В декабре Арбитражный суд Москвы также отказал в удовлетворении иска Siemens к «Технопромэкспорту» по вопросу поставки турбин в Крым вопреки санкциям. В Siemens заявляли, что «Технопромэкспорт» под предлогом реализации проекта на Таманском полуострове закупил оборудование, чтобы использовать его на территории Крыма.

Также в декабре суд отказал «Технопромэкспорту» во встречном иске к немецкому концерну. ​

Siemens и «Сименс технологии газовых турбин» подавали два иска по поставке турбин в Крым в июле и сентябре 2017 года, ответчиками по ним выступают компании ОАО «Технопромэкспорт» и ООО «Технопромэкспорт». Немецкий концерн также просил об аресте турбин, но суд отказал ему.

О поставках газовых турбин для электростанций Крыма агентство Reuters сообщило 5 июля, отметив, что оборудование производила компания Siemens.