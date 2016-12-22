Прокуратура Москвы вынесла предупреждение из-за акции Навального

Столичная прокуратура напомнила, что проведение акции политика Алексея Навального «Забастовка избирателей» незаконно, поскольку не согласовано с властями Москвы. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.

«Как организация несанкционированного публичного мероприятия, так и участие в нем влечет за собой ответственность», — сказано в сообщении.

В прокуратуре заявили, что в интернете, в том числе через блоги и соцсети, «активно распространяются» призывы к участию 28 января в шествии по Тверской улице. Городские власти предложили организаторам акции альтернативные маршруты, пока эти предложения остались без ответа.

Надзорное ведомство подчеркивает, что проведение акции не допускается в соответствии с ч. 5 ст. 5 ФЗ №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Накануне власти Москвы пообещали обратиться в прокуратуру, если организаторы «Забастовки избирателей» продолжат агитировать за участие в ней. Как поясняли РБК в столичном департаменте региональной безопасности, заявка на акцию была одобрена, но с учетом смены места проведения шествия: в ​парке «Сокольники», на улицах Перерва и Люблинской или улицах Маршала Бирюзова и Маршала Василевского. Информации о принятии или отклонении предложений от заявителей в указанные сроки не поступило.

24 января Алексей Навальный выступил в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Он в частности заявил, что акции его сторонников согласовывают только в окраинных районах, а не в центре. В качестве примера он привел предложение митинговать в Сокольниках — по его словам, «буквально в лесу».

Навальный принял решение провести «забастовку избирателей» в ответ на отказ ЦИК допустить его на выборы президента ​из-за судимости. Оппозиционер обратился в Конституционный суд с заявлением о неконституционности закона о выборах, однако инстанция отказалась рассматривать жалобу. Затем Навальный пожаловался в Верховный суд, но 26 января также получил отказ.