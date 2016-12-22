Арестованного мэра Махачкалы отстранили от должности

Мэр Махачкалы Муса Мусаев отстранен от должности. Такое решение принял Ессентукский городской суд по ходатайству следователя, передает «Интерфакс».

Бывшего градоначальника обвиняют в превышении служебных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в марте 2016 года он незаконно передал Арскому кирпичному заводу (ОАО «АСПК») участок земли площадью 17,5 тыс. кв. м, принадлежащий Республике Дагестан. Следствие считает, что он получил за это 1,1 млн руб. Рыночная стоимость этого участка — 81 млн руб. Также Мусаева проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.

Мусаева задержали 19 января. Два дня спустя его арестовали. Расследование дела ведет главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу. Оно взято под личный контроль главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным.

Мусаева депутаты городского собрания избрали мэром Махачкалы в июле 2015 года. До этого он трудился министром строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана.