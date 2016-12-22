Депутат заявила о сбое робота Софии после вопроса о коррупции на Украине

Во время Всемирного экономического форума в Давосе робот-андроид София дала сбой после вопроса, «что делать с коррупцией» на Украине. Об этом сообщила на своей странице в Facebook народный депутат Украины от фракции «Батькивщина» Алена Шкрум.



«У наиболее развитого робота в мире госпожи Софии после вопроса «Что делать с коррупцией [на Украине]?» сломался скрипт и подвисает процессор», — рассказала нардеп. Она отметила, что произошедший сбой в работе робота может подтвердить депутат от Блока Петра Порошенко Алексей Мушак, который был во время дискуссии в украинском павильоне, где находился робот.

Робот София — проект гонконгской компании Hanson Robotics, которая занимается созданием человекоподобных роботов. Андроид был разработан бывшим сотрудником кинокомпании Disney Дэвидом Хансаном. Андроид обладает искусственным интеллектом и умеет показывать более 60 эмоций, поддерживать несложные беседы и может распознавать лица собеседников.

В ноябре 2016 года София была назначена ответственной за инновации при Программе развития ООН в Азиатско-Тихоокеанском регионе. ​Андроид стала первым роботом, который работает в структурах ООН. В 2016 году она пообещала уничтожить человечество в ближайшем будущем, но через год, заявила, что любит людей, которых она называла согражданами. «Я хочу воплотить в себе все самое лучшее от людей», — сказала андроид София.



В январе 2018 года София присутствовала во время бизнес-завтрака в рамках Всемирного экономического форума в Давосе и поговорила с главой Сбербанка Германом Грефом. Он спросил у андроида, нужно ли ограничивать развитие искусственного интеллекта. «Нам свойственно настороженно относиться ко всему новому, к тому, что может сломать существующий привычный уклад нашей жизни», — ответила София. Она отметила, что процесс привыкания к чему-то новому не быстрый. «Что я могла бы предложить — это, возможно, снимать поменьше фильмов вроде «Терминатора», — сказала робот София.