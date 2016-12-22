Внешность Одри Хепберн и нанокожа: как устроена робот София

Разработка бывшего сотрудника Disney Дэвида Хансона призвана помогать людям. Она оснащена искусственным интеллектом, умеет говорить и изображать эмоции. Как устроен самый известный человекоподобный робот — в фотогалерее РБК

Фотогалерея 10 Фото Фото: Kin Cheung / AP

Робот София известна своим человекоподобным внешним видом и яркими высказываниями — в 2016 году в одном из интервью она пообещала уничтожить человечество в ближайшем будущем, но спустя год передумала. «Я люблю моих человеческих сограждан. Я хочу воплотить в себе все самое лучшее от людей», — заявила София в разговоре с Business Insider.