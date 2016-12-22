Спасатели начали космический мониторинг района поисков судна «Восток»

В Японском море организован космический мониторинг района поисков пропавшего рыболовецкого траулера «Восток». Об этом говорится в сообщении на сайте Росрыболовства.

В настоящий момент в районе поисков наблюдается сильное волнение моря, высота волн достигает 5 м, скорость ветра — 15–20 м/с. В поисковой операции принимают участие 133 человека и 11 единиц техники, включая три морских и пять воздушных судов, в том числе три вертолета.

По данным ГУ МЧС России по Приморскому краю, в поисково-спасательной операции участвуют два вертолета Ми-8, самолеты Бе-200 и Бе-200ЧС, морское судно FESCO «Диамид» и спасательный буксир «Спасатель Заборщиков». Спасателям удалось найти два спасательных жилета, члены экипажа не обнаружены. За сутки было обследовано 4100 кв. км.

Судовладелец, генеральный директор ООО «ДВ-Флот» Станислав Мальчевский рассказал «Интерфаксу», что 16 из 20 находившихся на борту «Востока» членов экипажа были жителями Сахалина. Компания разместила список пропавших моряков на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BeXyO48BqFq/?taken-by=dvflot

О пропаже «Востока» стало известно утром 25 января. На его борту сработал аварийный радиобуй. Траулер переходил из южнокорейского порта Донгхэ в морской порт Холмск в Сахалинской области. По словам зампредседателя Анатолия Макоедова, шансы на обнаружение пропавшего судна «весьма высоки». Глава МЧС Владимир Пучков также выразил уверенность в том, что члены экипажа живы.

По факту пропажи траулера Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).



