Глава МЧС выразил надежду на спасение экипажа траулера «Восток»

Моряки пропавшего рыболовецкого траулера «Восток» живы, считает глава МЧС Владимир Пучков. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы уверены, что экипаж жив. Для нас, спасателей, все живы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в правительстве Сахалинской области оценили шансы на «благоприятный исход» спасательной операции как высокие.

Рыболовецкое судно «Восток» с 20 членами экипажа на борту пропало утром 25 января. Траулер совершал переход из южнокорейского Донгхэ в сахалинский Холмск. Сигнал бедствия с аварийного радиобуя «Востока» был зафиксирован в 200 км южнее мыса Гамова.

По информации МЧС, на поиски траулера выдвинулись три корабля, три вертолета Ми-8 и самолет Бе-200

Следственные органы возбудили дело по ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).



