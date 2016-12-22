Власти оценили шансы «благоприятного исхода» поисков судна «Восток»

Шансы на благоприятный исход ситуации с пропавшим в Японском море рыболовецким траулером «Восток» «весьма высоки», заявил заместитель председателя правительства Сахалинской области Анатолий Макоедов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Макоедов рассказал, что информация о находке аварийного радиобуя с «Востока» не подтвердилась: в руководстве судовладельца рассказали, что за буй ошибочно приняли пустую бочку. Поэтому «любые предположения будут преждевременными», отметил Макоедов.

«Необходимо дождаться результатов поисковой операции. Специалисты отмечают, что «Восток» находится в районе с оживленным судоходством, поэтому шансы на благоприятный исход высоки», — цитирует пресс-служба заявление Макоедова.

Он добавил, что в район пропажи судна отправились спасательный корабль «Заборщиков» и вертолеты. Ранее стало известно, что в район, где исчез «Восток», выдвинулись пограничное сторожевое судно, поисково-спасательный самолет Бе-200, а на место предполагаемого крушения пришло судно «Диомид». Его экипаж обнаружил предмет, похожий на аварийный радиобуй, а также мусор с «Востока» и швартовую бухту. Корабль FESCO обнаружил в районе поисков спасательные жилеты.

По факту исчезновения судна возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).

Траулер «Восток» пропал утром 25 января. На его борту находятся 21 человек, все члены экипажа — граждане России. «Восток» шел из южнокорейского порта Донгхэ в сахалинский Холмск. Аварийный радиобуй «Востока» послал сигнал в 200 км южнее мыса Гамова.