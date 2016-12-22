Порошенко признал членство Украины в ЕС «перспективой явно не 2018 года»

Петр Порошенко заявил, что Киев продолжает стремиться в Евросоюз и НАТО, однако признает, что эти цели являются «перспективами явно не 2018 года». В ЕС и НАТО ранее неоднократно говорили, что не видят пока Украину в своих рядах

Петр Порошенко. Архив (Фото: Patrick Seeger / EPA)

Членство Украины в Евросоюзе, а также вступление страны в НАТО по-прежнему являются стратегической целью страны, однако это «перспективы явно не 2018 года». Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко в своей колонке, написанной для специального выпуска изданий «Новое время» и The Economist.

Колонка получила название «Мир и развитие», в ней украинский лидер попытался изложить свое видение «единственного возможного пути для успешной страны».

«Членство в Евросоюзе, как и вступление в НАТО, безусловно, остаются нашей стратегической целью. Поскольку это перспектива явно не 2018 года, и не наше дело, как сказано в Писании, знать времена и сроки, отмечу лишь, что я твердо убежден в ее реалистичности», — написал он.

Подводя итоги ушедшего года, Порошенко отметил в качестве позитивных событий введение безвизовых поездок для украинцев в Евросоюз. Он отметил, что это событие «знаменует собой окончательное завершение постсоветского периода и наш безвозвратный разрыв с империей».

Порошенко называет в своей колонке Евросоюз «самым престижным союзом в мире» и подчеркивает, что приблизиться к нему помогает соглашение об ассоциации Украины с ЕС, которое является «дорожной картой» дальнейших фундаментальных изменений страны.

В начале декабря Порошенко анонсировал скорые референдумы о вступлении страны в НАТО и ЕС и говорил, что они закончатся победой сторонников этой идеи.

Тем временем стремление Киева как можно скорее вступить в ЕС и НАТО не разделяют ни в Брюсселе, ни в Североатлантическом альянсе. Так, в августе глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на конференции послов ЕС заявил: «Я вижу, что мой друг Порошенко сказал несколько дней назад, что Украина является Европейским Союзом и НАТО, но сейчас это не то и не другое. Я думаю, что мы должны это иметь в виду».

Чуть ранее специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью украинским СМИ говорил, что Украина не готова вступить в НАТО. По его словам, Североатлантический альянс не готов «принять Украину в той ситуации, в которой она есть».

В конце минувшего года заявление по поводу членства Украины в ЕС сделал глава МИД Германии Зигмар Габриэль. Он заявил, что «не может представить Турцию и Украину в ближайшие годы» членами Европейского союза.