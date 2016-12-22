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Порошенко заявил о поставках Javelin для Украины за счет бюджета США
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Порошенко заявил о поставках Javelin для Украины за счет бюджета США
Украинский кризис, 17 янв, 21:33
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Порошенко заявил о поставках Javelin для Украины за счет бюджета США

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что США оплатят поставки американских противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины, сообщается на сайте главы государства.

«В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем положительную новость, что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования Соединенных Штатов Америки», — сказал Порошенко.

«Могу сказать, что противотанковое вооружение, его количество увеличивается в четыре раза», — добавил он. Украинский президент отметил, что в государственном оборонном заказе втрое увеличены расходы на закупку современных средств радиоэлектронной борьбы как украинского, так и иностранного производства.

В декабре 2017 года Госдепартамент заявил о планах США предоставить Украине «усиленные оборонительные возможности» для поддержки в вооруженном конфликте, который продолжается на востоке страны уже четыре года. Американские власти подчеркнули, что это было сделано, чтобы помочь Украине защитить свою территориальную целостность и «сдержать последующую агрессию».

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Источники телеканала ABC News в Госдепе рассказали, что пакет вооружений на сумму $47 млн будет включать в себя ​210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. Кроме того, по их словам, Вашингтон может поставить Киеву комплексы Javelin.

Кремль высказал мнение, что поставки Javelin на Украину могут привести к провокациям против жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Украинский МИД заявил, что американское вооружение будет использоваться для обороны.

В свою очередь, полпред Денис Пушилин 17 января заявил, что использование украинскими военнослужащими ракетных комплексов противоречит минским соглашениям и может повлечь серьезную эскалацию конфликта в Донбассе.

Теги: США , Петр Порошенко , Javelin
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