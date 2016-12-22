Спасательное судно прибыло на место поиска траулера «Восток»

Многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Заборщиков» прибыло на место поиска траулера «Восток», который пропал в акватории Японского моря. Об этом РБК сообщили в государственном морском спасательно-координационном центре (ГМСКЦ).

«Судно «Спасатель Заборщиков» прибыло в район поиска, сейчас следует к месту последнего срабатывания буя, потом будет осуществлять непрерывный поиск по курсу 170–180 градусов, смещаясь на юг», — рассказали в пресс-службе центра.

В ГМСКЦ отметили, что в настоящее время вертолеты прервали работу по поиску «Востока» из-за наступления темноты. Авиация вновь подключится к поиску в 4:00 мск 26 января, добавили в центре.

Утром 25 января в Японском море пропало рыболовецкое судно «Восток», на борту которого сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, на борту траулера находились 20 человек. Судно совершало переход из порта Донгхэ (Республика Корея) в морской порт Холмск (Сахалинская область). Глава МЧС Владимир Пучков выразил уверенность в том, что экипаж траулера жив. Заместитель председателя правительства Сахалинской области Анатолий Макоедов заявил, что шансы на благоприятный исход ситуации с пропавшим «Востоком» «весьма высоки».