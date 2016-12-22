Odebrecht выплатит Гватемале $18 млн по делу о коррупции

Бразильская инженерная компания Odebrecht согласилась выплатить Гватемале компенсацию в размере $17,9 млн в рамках коррупционного скандала, в котором компанию обвиняют в даче взяток ради получения контрактов в странах Центральной и Южной Америки, сообщает ABC News.

По словам генерального прокурора Гватемалы Тельмы Алданы, у следователей имеются выписки с банковских счетов, которые доказывают причастность компании к даче взяток местным чиновникам, политикам и бизнесменам.

Речь, в частности, идет о бывшем министре связи Гватемалы Алехандро Синибальди, который, как утверждается, получил взятку в $9 млн, а также об экс-кандидате в президенты Гватемалы Мануэле Балдизоне. Он обвиняется в получении взятки в размере $1,3 млн. Кроме того, по версии следствия, взятку в $4,9 млн получил представитель бизнес-сообщества Артуро Батрес Гил.

Прокуроры не исключают, что в коррупционные схемы вовлечены еще несколько человек.

24 января апелляционный суд Бразилии подтвердил приговор бывшему президенту Лула да Силве, который был обвинен в коррупции и отмывании денег, а также увеличил срок наказания с девяти с половиной до 12 лет. Да Силва также проходит еще по шести коррупционным делам, в том числе в получении взяток от Odebrecht.

В июле 2017 года суд поместил под арест экс-президента Перу ​Ольянта Умалу, который в 2011 году получил в качестве взятки около $3 млн от Odebrecht.

Как уточняет Reuters, Odebrecht, которая является крупнейшей строительной компанией в Латинской Америке, ранее призналась в выплате сотен миллионов долларов в виде взяток в 12 странах.