Суд увеличил срок заключения за коррупцию бывшему президенту Бразилии

Аппеляционный суд Бразилии подтвердил приговор бывшему президенту Лула да Силве, который был обвинен в коррупции и в отмывании денег, и увеличил его с девяти с половиной до 12 лет. Об этом сообщает Reuters.



Как отмечается в сообщении, несмотря на решение суда, да Сильва может поддать апелляцию в Высший суд.

В 2017 году да Силва был признан виновным в коррупции и в отмывании денег и приговорен к девяти с половиной годам лишения свободы. По версии следствия, он получил пентхаус от инженерной фирмы в обмен на контакты с Petrobras. Прокуроры заявили, что недвижимость была оценена в 3,7 млн реалов ($1,1 млн).

В свою очередь, Лула заявлял, что у него никогда не было такой недвижимости. Он выступил с критикой в отношении прокуроров и сказал, что сторона обвинения полагается на свидетельства одного человека, а именно некого бизнесмена Лео Пинхеро. Адвокат да Сильвы отметил, что слов одного свидетеля «недостаточно», чтобы обвинять его подзащитного.

Бывший президент Бразилии также проходит еще по шести коррупционным делам, в том числе в получении взяток от бразильской инженерной компании Odebrecht, препятствованию правосудию, а также в злоупотреблении властью во время принятия решения касательно автомобильной индустрии. По последнему делу всего проходят 100 человек. Как полагает следствие, в этом замешаны представители бразильской нефтяной фирмы Petrobras и другие компании, которые подчиняются государству.

Все обвинения да Силва опровергает. «Я не совершал преступлений», — заявлял он.

Лула да Силва занимал пост лидера страны с 2003 по 2010 года. Он является фигурантом дела о хищении и отмывании средств через Petrobras. Также по делу проходит и Дилма Руссефф. Она была президентом Бразилии с 2011 по 2016 год. В 2016 году ей был объявлен импичмент.