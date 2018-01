Представитель экс-советника Трампа погиб при захвате отеля в Кабуле

Представитель советника Дональда Трампа в период предвыборной кампании Рика Гейтса Гленн Селинг был в числе четырех американцев, которые погибли во время нападения боевиков на отель Intercontinental в Кабуле. Об этом говорится в заявлении его компании The Publicity Agency and Selig Multimedia Inc, передает CNN.



«Гленн был в Кабуле и работал над сбором данных об успехах Афганистана и предпринимал шаги по борьбе с экстремизмом. Его работа была сфокусирована на новом президенте Афганистана (Ашраф Ахмадзай. — РБК), а также на создании демократического форума для афганских женщин», — говорится в сообщении. Представитель компании отказался назвать клиента Селинга в Афганистане.



В четверг, 25 января, сообщалось, что Госдепартамент США заявил о гибели четырех американцев при атаке на отель в Кабуле. По данным ведомства, двое американских граждан получили ранения.

Нападение и захват отеля Intercontinental в Кабуле произошли в субботу, 20 января. Заложников удерживали боевики, которые были вооружены гранатами и автоматами. Афганскому спецназу удалось вывести из здания 126 человек. В воскресенье, 21 января, силовики отчитались об освобождении отеля от террористов и о ликвидации боевиков.

Жертвами нападения стали 22 человека, 14 из которых — граждане других стран. Ответственность за захват отеля взяла на себя террористическая группировка «Талибан» (запрещена в России).