Силовики заявили о ликвидации захвативших отель в Кабуле боевиков

После 13-часового противостояния с боевиками афганские силы безопасности сумели взять под контроль захваченный ранее бандитами в Кабуле отель Intercontinental. Все трое нападавших были ликвидированы

Афганские силовики штурмуют отель Intercontinental (Фото: Rahmat Gul / AP)

Афганские силовики сумели взять под контроль «большую часть» захваченного ранее боевиками в Кабуле отеля Intercontinental, сообщает TOLOnews со ссылкой на заявление представителя министерства внутренних дел страны Наджиба Даниша. Противостояние сотрудников правоохранительных органов и бандитов, по его данным, продлилось 13 часов. Все трое боевиков к 9:30 по местному времени, как уточнил Даниша, были уничтожены.

В результате этих столкновений, по данным МВД Афганистана, погибли также по меньшей мере пять человек, в том числе один иностранный гражданин. Резидентом какого именно государства он являлся, в ведомстве не уточнили. Помимо этого ранения при инциденте, по данным министерства, получили шесть человек, трое из которых были сотрудниками афганских сил безопасности.

Спустя примерно десять минут после официального объявления МВД страны об окончании антитеррористической операции в отеле журналист TOLOnews Шариф Амири сообщил, что в здании снова раздаются выстрелы и слышны взрывы, напоминает издание, отмечая, что в ведомстве позже это объяснили «операцией по разминированию» Intercontinental сотрудниками правоохранительных органов.

О нападении на отель в Кабуле стало известно накануне вечером. В атаке приняли участие несколько террористов-смертников. Ранее 1TV Afghanistan сообщал о

35 пострадавших в результате происшествия. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России организация «Талибан». Всего в ходе антитеррористической операции в течение всей ночи афганские силовики, по данным МВД, спасли 126 человек, более 40 из них являлись иностранцами.