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В Госдепе назвали число погибших американцев при атаке на отель в Кабуле
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В Госдепе назвали число погибших американцев при атаке на отель в Кабуле
Политика, 02:07
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В Госдепе назвали число погибших американцев при атаке на отель в Кабуле

В афганской столице Кабул в результате нападения боевиков организации «Талибан» (запрещена в России) на отель Intercontinental погибли четыре гражданина США, двое получили ранения. Об этом сообщила представитель Государственного департамента Хизер Нойерт, передает Associated Press.

Она заявила, что США осуждают атаку на отель и выражают соболезнования родным и близким погибших. Представитель Госдепа отказалась от дальнейших комментариев, сославшись на то, что нужно уважать родственников тех, кто погиб в отеле.

Как отмечает агентство, ранее Госдеп сообщал о том, что некоторые число американских граждан стали жертвами или получили ранения в результате нападения талибов на Intercontinental. Тогда ведомство не называло точных цифр до тех пор, пока члены семей погибших не будут поставлены в известность должным образом.

Вооруженные боевики напали на Intercontinental Hotel в Кабуле
Общество


Боевики захватили отель Intercontinental в субботу, 20 января. Террористы, вооруженные автоматами и гранатами, вошли в здание и захватили заложников. Афганский спецназ смог вывести из отеля 126 человека. На следующий день после захвата, 21 января, все террористы были убиты.

Всего в результате атаки погибли 22 человека, среди которых 14 — иностранные граждане. О жертвах среди россиян не сообщалось. На Украине заявили, что во время захвата Intercontinental погибли семь ее граждан.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Талибан».

Теги: Кабул , Госдепартамент , «Талибан»
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