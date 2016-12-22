Вооруженные боевики напали на Intercontinental Hotel в Кабуле

Группа вооруженных боевиков напала на гостиницу Intercontinental Hotel в Кабуле. Нападавшие захватили заложников, есть информация о погибших

Кабул, Афганистан (Фото: Rahmat Alizadah / Xinhua / Global Look Press)

Вооруженные боевики штурмовали гостиницу Intercontinental Hotel в столице Афганистана и захватили заложников. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на МВД страны.

«Боевики захватили в заложники несколько человек, еще несколько человек погибли», — сообщили в ведомстве. В настоящее время точное число раненых и погибших устанавливается. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, они вступили в перестрелку с нападавшими.

По данным телеканала, в атаку был вовлечен «как минимум один террорист-смертник», также нападавшие использовали гранаты и автоматическое оружие. Сейчас неустановленное число боевиков скрывается в номерах отеля.

По данным Reuters, внутрь отеля проникла группа «из трех или четырех боевиков».

Intercontinental Hotel считается одним из самых популярных среди иностранцев отелей Кабула, где проходят пресс-конференции с участием западных официальных лиц. В 2011 году отель был атакован представителями террористической группировки «Талибан» (запрещена в России), тогда в результате четырех взрывов погибли десять человек.