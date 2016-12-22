В Дагестане неизвестные сожгли машину «Мемориала»

В Махачкале возбуждено уголовное дело по факту поджога автомобиля, принадлежащего правозащитному центру «Мемориал». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Речь идет о ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное причинение вреда чужому имуществу).

«Волга-31105» была припаркована на стоянке возле дома, где живет водитель представительства. Ее подожгли в ночь на 23 января. Жители соседних домов и пожарные потушили машину, она не успела получить серьезных повреждений. Рядом с автомобилем была найдена емкость с остатками бензина.

Член совета центра Олег Орлов назвал случившееся «очередным актом устрашения». «Трудно воспринимать последовательность событий: подброс наркотиков Оюбу Титиеву, подброс подозрительных предметов в офис «Мемориала» в Грозном, поджог офиса в Назрани, а теперь попытка сжечь машину в Махачкале — иначе, как звенья одной цепи», — отметил он.

Он добавил, что 20 января дагестанский адвокат, работающий по договору с «Мемориалом», ездил на этой машине в Чечню, чтобы принять участие в следственных действиях по делу Оюба Титиева. «Следователь неожиданно отменил проведение этих следственных действий. Но машина-то все равно «засветилась», и могла быть отмечена как объект нападения», — сказал Орлов.

9 января глава грозненского отделения «Мемориала» Оюб Титиев был задержан по обвинению в хранении наркотиков. 16 января он написал письмо президенту Владимиру Путину, главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову. В письме правозащитник сообщил о давлении со стороны чеченских полицейских, которые, по его словам, подбросили наркотики в его машину.

Семья Титиева после его ареста покинула Чечню. Адвокат Титиева Петр Заикин рассказал РБК, что в адрес родственников его подзащитного поступали угрозы.