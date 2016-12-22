В Ингушетии возбудили уголовное дело после поджога офиса «Мемориала»

В Ингушетии полиция возбудила уголовное дело в связи с поджогом офиса правозащитной организации «Мемориал». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

«По факту пожара в офисном здании в Назрани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога», — сообщили в МВД. Уголовное дело было решено возбудить по итогам осмотра места происшествия, уточнили в полиции.

Пожар в офисе правозащитной организации «Мемориал» в Назрани произошел утром 17 января. Площадь пожара составила 76 кв. м. Политик Дмитрий Гудков в своем Facebook сообщил, что речь идет о поджоге, который совершили «двое неизвестных в масках». Свою обеспокоенность случившимся выразил Совет Европы. Генеральный секретарь организации Турбьёрн Ягланд призвал российские власти произвести тщательное расследование произошедшего.

В Чечне 9 января полиция задержала главу грозненского отделения «Мемориала» Оюба Титиева. Его обвинили в хранении наркотиков. Как утверждают полицейские, в машине правозащитника был найден «черный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны». 16 января Титиев написал письмо президенту Владимиру Путину, главе СК Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову, в котором сообщил о давлении со стороны правоохранительных органов. Титиев заявил, что полицейские подбросили ему наркотики в машину и вынуждают его к самооговору.

Семья правозащитника покинула республику. По словам адвоката Титиева, причиной послужили угрозы привлечь и их к уголовному преследованию.