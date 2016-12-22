Полиция обыскала офис грозненского «Мемориала»

В Чечне полиция обыскала офис грозненского отделения правозащитной организации «Мемориал». Об этом РБК сообщил член правления «Мемориала» Олег Орлов.

По его информации, обыск прошел по уголовному делу о хранении наркотиков, возбужденному против главы грозненского отделения организации Оюба Титиева.

Как рассказал Орлов, в самом офисе оперативники ничего не обнаружили. Однако на балконе нашли «обрезанную банку от энергетика, которая якобы служила пепельницей», и две сигареты «Прима». «Никто из сотрудников никогда не курил в помещении и на балконе. Там курили только гости из Москвы, в частности два дня назад корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина. Но они всегда использовали в качестве пепельницы сложенный конвертом лист бумаги», — рассказал Орлов.

По его словам, жестяную банку в качестве пепельницы в офисе никогда не использовали, а «никому из гостей не могло прийти в голову бросить окурки на пол». «Возникает вопрос, как эти две сигареты и пепельница, которых не было и не могло быть, могли быть обнаружены на балконе нашего общества», — сказал Орлов.

В УМВД по Чечне РБК подтвердили, что обыски в офисе «Мемориала» прошли по уголовному делу против Оюба Титиева. «Обыски проходили в рамках закона. До окончания следствия никакой дополнительной информации мы не даем», — сказал пресс-секретарь МВД Чечни Магомед Дениев.

Титиев был задержан в Чечне 9 января по обвинению в хранении наркотиков. 16 января глава грозненского «Мемориала» написал письмо президенту Владимиру Путину, главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову. В письме правозащитник сообщил о давлении со стороны чеченских полицейских, которые, по словам Титиева, подбросили наркотики в его машину.

После ареста правозащитника его семья покинула Чечню. В беседе с РБК адвокат Титиева Петр Заикин заявил, что в адрес родственников его подзащитного поступали угрозы о привлечении к уголовному преследованию.