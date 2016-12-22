Глава ЛУКОЙЛа спрогнозировал балансировку рынка нефти в апреле

Мировой нефтяной рынок к апрелю может сбалансироваться, после чего нужно обсуждать выход из соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Об этом заявил глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, передает «Интерфакс».

«К апрелю, скорее всего, запасы сбалансируются. Уверен, что министры (ОПЕК+. — РБК) это все обсуждают и найдут то правильное решение, которое позволит сбалансировать рынок на приемлемой цене, которая позволит формировать бюджеты стран», — заявил он на сессии в «Русском доме» в рамках форума в Давосе. Алекперов считает, что нормативом ребалансировки рынка должны быть сверхнормативные запасы, которые на сегодня составляют 146 млн барр.

Он также подчеркнул, что инвестиции в геологоразведку резко сократились, а переход от геологоразведочных работ ко вводу в разработку приостановился.

«Это приведет к тому, что в ближайшие три-пять лет мы увидим резкий рост цен на наш продукт», — отметил глава ЛУКОЙЛа.

12 января Алекперов назвал условие выхода из сделки ОПЕК+. При этом он не рекомендовал «резкий выход» из соглашения. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в 2018 году международный рынок нефти сбалансируется.

21 января страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти до 2019 года.