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Новак предсказал стабилизацию международного нефтяного рынка в 2018 году
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Новак предсказал стабилизацию международного нефтяного рынка в 2018 году
Экономика, 10:56
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Новак предсказал стабилизацию международного нефтяного рынка в 2018 году

Министр энергетики Александр Новак заявил, что в 2018 году международный рынок нефти сбалансируется. Об этом он заявил на пресс-конференции в Омане, передает ТАСС.

«В целом в этом году должен сбалансироваться, когда точно — покажет время. Пока снижение остатков хорошее, продолжается уменьшение остатков по всему миру», — сказал Новак.

Глава Минэнерго рассказал, что существует риск, что производители сланцевой нефти могут увеличить добычу при высокий ценах на нефть. По его словам, нужно делать выводы «из общей совокупности факторов», в том числе по объему затрат в сфере добытчиков. «Мы видим, что данные там достаточно волатильные по объемам добычи сланцевой нефти», — сказал Новак. Он добавил, что российские компании не планируют заниматься дорогими нефтяными проектами, несмотря на повышение цен на это сырье.

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Бизнес

На прошлой неделе, 11 января, сообщалось, что цена нефти марки Brent превысила отметку $70 за баррель впервые с 2015 года.

В конце ноябре 2017 года ОПЕК и ряд других стран, в том числе Россия, приняли решение продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2018 года. Первый договор ОПЕК и 11 стран о сокращении нефтедобычи был заключен в конце 2016 года. Тогда стороны согласились сократить добычу до 1,8 млн баррелей в сутки. С этого момента данное соглашение продлевалось два раза.

Аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук рассказал РБК, что главный фактор влияния цен на нефть — это ситуация в США. Он отметил, что снижение добычи нефти в Соединенных Штатах временно, потому что в долгосрочной перспективе она будет расти. Полищук сказал, что пока не ясно, какой темп будет у этого роста.

Теги: цены на нефть , нефтяной рынок , Александ Новак
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