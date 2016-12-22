Новак предсказал стабилизацию международного нефтяного рынка в 2018 году

Министр энергетики Александр Новак заявил, что в 2018 году международный рынок нефти сбалансируется. Об этом он заявил на пресс-конференции в Омане, передает ТАСС.



«В целом в этом году должен сбалансироваться, когда точно — покажет время. Пока снижение остатков хорошее, продолжается уменьшение остатков по всему миру», — сказал Новак.

Глава Минэнерго рассказал, что существует риск, что производители сланцевой нефти могут увеличить добычу при высокий ценах на нефть. По его словам, нужно делать выводы «из общей совокупности факторов», в том числе по объему затрат в сфере добытчиков. «Мы видим, что данные там достаточно волатильные по объемам добычи сланцевой нефти», — сказал Новак. Он добавил, что российские компании не планируют заниматься дорогими нефтяными проектами, несмотря на повышение цен на это сырье.

На прошлой неделе, 11 января, сообщалось, что цена нефти марки Brent превысила отметку $70 за баррель впервые с 2015 года.

В конце ноябре 2017 года ОПЕК и ряд других стран, в том числе Россия, приняли решение продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2018 года. Первый договор ОПЕК и 11 стран о сокращении нефтедобычи был заключен в конце 2016 года. Тогда стороны согласились сократить добычу до 1,8 млн баррелей в сутки. С этого момента данное соглашение продлевалось два раза.

Аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук рассказал РБК, что главный фактор влияния цен на нефть — это ситуация в США. Он отметил, что снижение добычи нефти в Соединенных Штатах временно, потому что в долгосрочной перспективе она будет расти. Полищук сказал, что пока не ясно, какой темп будет у этого роста.