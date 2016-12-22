Глава ЛУКОЙЛа назвал условие выхода из сделки ОПЕК+

Вагит Алекперов не рекомендовал «резкий выход» из соглашения по сокращению добычи нефти ОПЕК+, однако отметил, что, в случае если цены в течение долгого периода «устойчиво» будут $70 за баррель, из сделки надо выходить

Вагит Алекперов (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Президент нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов назвал условие выхода из сделки по сокращению добычи нефти Организации стран — экспортеров нефти и не входящих в картель стран (ОПЕК+). Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент РБК.

По его словам, «рекомендаций о резком выходе» из этого соглашения он давать не стал бы. «Если такой вопрос возникнет, если и будет выход, то он должен быть плавным», — добавил Алекперов. В качестве условия для этого глава ЛУКОЙЛа назвал ситуацию, при которой «цена на нефть будет $70 за баррель устойчиво в течение какого-то периода». «[В таком случае] я считаю, нужно выходить из сделки», — заявил он, заметив однако, что цена на нефть в $60–70 за баррель, по его мнению, «устраивает и участников соглашения, и, в частности, российские нефтяные компании».

Ранее, 11 января, цена нефти Brent впервые c декабря 2014 года превысила $70 за баррель. Максимума она достигла к 19:26 мск. В это время цена мартовских фьючерсов на Лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,2%, до $70,03 за баррель. При этом фьючерс на нефть WTI с поставкой в феврале на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,6%, до $64,59 за баррель.

В середине декабря прошлого года генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил о том, что запасы нефти стран Организации экономического сотрудничества и развития, в которую в том числе входят и США, с начала года снизились на 200 млн баррелей. Именно снижение запасов в Соединенных Штатах аналитик UBS Group Джованни Станово ранее называл «главным драйвером роста цен на нефть с лета 2017 года». Аналитики, как писал Bloomberg, также ожидали, что добыча нефти в США вырастет до 10 млн баррелей в сутки, однако, по данным американского Управления энергетической информации, она упала на 0,3 млн, до 9,5 млн баррелей в сутки.

Договоренности о сокращении добычи нефти ОПЕК и страны, не входящие в картель, продлили до конца 2018 года 30 ноября. Свое дело для стабилизации цен ОПЕК+, как пояснял тогда РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук, уже сделала​. Главным фактором влияния на нефтяные котировки он теперь назвал «ситуацию в США».

В конце 2016 года 13 стран ОПЕК и 11 государств, не входящих в картель, в том числе Россия, достигли первой договоренности о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей, что равнялось примерно 2% общемировой добычи. С тех пор соглашение продлевалось дважды.