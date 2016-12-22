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Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти до 2019 года
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Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти до 2019 года
Экономика, 21 янв, 16:05
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Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти до 2019 года
Министерский мониторинговый комитет международной организации не будет изменять решение о продлении сделки по сокращению добычи нефти на весь 2018 год, поскольку рынок еще не достиг баланса между спросом и предложением
Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Организация стран — экспортеров нефти и не входящих в картель стран (ОПЕК+) пришла к выводу, что решение о продлении сделки по сокращению добычи нефти в 2018 году необходимо оставить без изменений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака, который в воскресенье принял участие в заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в столице Омана Маскате.

«Основной вывод сегодняшней встречи: мы еще раз подтверждаем необходимость и приверженность тем договоренностям, которые были достигнуты 29–30 ноября на весь период 2018 года», — сказал глава российского ведомства.

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Принятое министрами решение он объяснил тем, что рынок еще не достиг баланса между спросом и предложением нефти. Давая прогнозы на год, Новак заявил, что Россия с оптимизмом смотрит на степень исполнения участниками сделки ОПЕК+, которая в предыдущем году была выполнена на 107%. Также министр добавил, что сделка эффективна и приносит результаты.

Новак указал, что средние цены на нефть в 2017 году были на 30% выше, чем годом ранее. После этого падения эксперты зафиксировали увеличение инвестиций в отрасль на 6%. Также в прошлом году, по словам главы российского энергетического ведомства, наблюдался рост спроса на нефть на 1,5 млн барр. в сутки — это оказалось выше прогнозов.

До начала переговоров Новак заявил журналистам, что цены на нефть являются не единственным фактором для решения стран — участниц ОПЕК+ о возможном выходе из соглашения по сокращению объемов добычи.

«Ценовой фактор — это не единственный фактор, когда нужно начинать выход из сделки. Будем смотреть ситуацию по рынку. Мы не хотим, чтобы какие-то отдельные показатели были в качестве индикаторов. Должно произойти полное восстановление рынка», — ответил он на соответствующий вопрос.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Александр Новак , добыча нефти , ОПЕК+
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