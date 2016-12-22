Адвокат российских спортсменов рассказал о показаниях Родченкова на суде

На заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Женеве экс-глава российского Антидопингового центра и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков «запутался в показаниях». Об этом сообщил представляющий интересы российских спортсменов на заседании адвокат Артем Пацев на своей странице в Facebook.

«Родченков, как и ожидалось, запутался в собственных показаниях и в собственных многочисленных версиях «государственной схемы». Надеюсь, арбитры это учтут», — написал Пацев. Слушания в CAS стартовали 22 января, по словам адвоката, они были «непростыми и эмоциональными».

Родченков дал интервью газете The New York Times в мае 2016 года, в котором рассказал о том, что российские спортсмены употребляли допинговую смесь из трех запрещенных препаратов и алкоголя. Затем, по словам Родченкова, российские спецслужбы подменяли пробы спортсменов и заменяли их «чистыми». В Международном олимпийском комитете признали показания Родченкова о допинге в российском спорте достоверными. Родченков покинул Россию и уехал в США.

Следственный комитет России (СКР) в июне 2016 года возбудил дело против Родченкова по ч. 1 ст. 201 УК России (злоупотребление полномочиями). Следствие считает, что Родченков уничтожал допинг-пробы атлетов для того, чтобы «скрыть недостатки и нарушения в своей деятельности» и «сохранить руководящую должность». Его также заподозрили в торговле допингом.

В ноябре 2017 года СКР обвинил Родченкова в создании ложных доказательств для WADA. В январе 2018 года следствие подтвердило, что не нашло подтверждений подмены допинг-проб российских спортсменов и создании «допинг-коктейля».