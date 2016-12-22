Второго инициатора поножовщины в пермской школе выписали из больницы

В Перми из городской клинической больницы №4 выписан второй инициатор поножовщины в школе №127. Об этом сообщает пресс-служба управления минздрава по Пермскому краю. На данный момент в больнице остаются два ребенка. Один пострадавший школьник проходит лечение в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. Еще один инициатор поножовщины был выписан накануне.

ЧП в пермской школе произошло 15 января. Двое подростков — ученик школы и бывший ее выпускник проникли в заведение и напали в кабинете, где шел урок у четвертого класса, на учительницу и учеников. Пострадали 15 человек, в том числе учительница. Педагог получила 17 ранений и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Зачинщики драки также были госпитализированы, поскольку нанесли друг другу ножевые ранения.

Подозреваемые зачинщики драки были задержаны. Они признали факт нападения в школе, но мотивы не уточнили. Согласно предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

СКР по Пермскому краю возбудил против подозреваемых уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление) и по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц). Позже СКР возбудил дело по статье «Халатность».