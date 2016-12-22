СК возбудил еще одно дело после нападения подростков в пермской школе

Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело после нападения подростков на школу в Перми, сообщил ТАСС старший помощник прокурора Мотовилихинского района Алексей Пономарев.

«Дело возбуждено по ст. 293 УК РФ (халатность)», — уточнил он.

Ранее управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление) и по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц).

Двое подростков напали с ножами на учительницу и учащихся в школе №127 в Перми 15 января. В результате случившегося пострадали 14 детей и учительница. Уполномоченная по правам ребенка​ в Пермском крае Светлана Денисова сообщала, что педагог получила 17 ранений, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

В ходе допроса подростки признали, что напали на учительницу и четвероклассников, однако мотивы не уточнили. Через два дня после инцидента в школе нападавшим предъявили обвинение.