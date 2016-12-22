Напавшим на школу в Перми подросткам предъявили обвинение

Подросткам, напавшим на учеников пермской школы, предъявлено обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«Двоим несовершеннолетним фигурантам этого уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении.

Следствие считает, что десятиклассник этой школы и его знакомый, который раньше тоже там учился, вошли в кабинет, где находился четвертый класс, и нанесли учительнице и девяти ученикам ножевые ранения.

Оба фигуранта были госпитализированы, так как нанесли друг другу ножевые ранения. После выписки оба будут арестованы, сообщает СК. Выяснение мотивов и обстоятельств преступления продолжается.

Утром 15 января в школе №127 в Перми двое подростков устроили нападение с ножами. Один из них является действующим учеником этой школы, другой — бывшим. В результате инцидента пострадали 15 человек, среди них 14 детей и учительница. Во время допроса устроившие нападение подростки признали факт нападения на учительницу и четвероклассников, но мотивы не уточнили.