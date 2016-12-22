СМИ сообщили о задержании в Турции «министра здравоохранения» ИГ

Полиция Турции задержала в провинции Шанлыурфа на юго-востоке страны 14 граждан из шести стран, среди которых оказался гражданин Ирака Кефах Башир Хуссейн — врач-ревматолог, который отвечал за здравоохранение в террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Все задержанные подозреваются в причастности к связям с ИГ. Об этом сообщает газета Sabah со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Задержанные пытались незаконно пересечь сирийско-турецкую границу. Среди них семь граждан Алжира, двое — Сирии и еще двое — Ирака. Также задержаны египтянин, голландка и британец марокканского происхождения.

Источники издания утверждают, что алжирец Мухтар Меккой и голландка Ксавье Роуз-Клэр ​разыскивались Интерполом.

По решению турецкого суда арестованы 13 задержанных.

Турецкие спецслужбы 12 января в городе Кайсери арестовали одного из главарей ИГ, отвечающего за сельское хозяйство террористической организации, и еще девять боевиков. Всего в этот день были арестованы не менее 21 человека.

В сентябре 2017 года российская авиация уничтожила в Сирии ​четырех влиятельных командиров ИГ, включая «министра войны» Гулмурода Халимова — бывшего командира ОМОН МВД Таджикистана, известного в организации как аль-Таджики. В декабре газета Yeni Safak со ссылкой на источник сообщила, что главарь ИГ Абу Бакра аль-Багдади был захвачен военными США в Ираке, доставлен на американскую базу в сирийском городе Рас-эль-Айн. После он был перевезен в опорный пункт у города Эль-Хасака.