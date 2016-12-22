СМИ сообщили о задержании в Турции «министра сельского хозяйства» ИГ

Турецкие спецслужбы 12 января в рамках контртеррористической операции арестовали на территории страны по меньшей мере 21 человека, сообщает агентство Anadolu.

По словам сотрудника службы безопасности Турции, в городе Кайсери были арестованы десять боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Среди них оказался главарь ИГ, отвечающий за сельское хозяйство.

Кроме того, на севере Турции в провинции Самсун были задержаны десять граждан Ирака по подозрению в причастности к ИГ. Также турецкие правоохранители задержали члена Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещенной в нескольких странах мира, в том числе в Турции.​

В сентябре 2017 года российская авиация уничтожила в Сирии ​четырех влиятельных полевых командиров ИГ, в том числе «министра войны» Гулмурода Халимова, бывшего командира ОМОН МВД Таджикистана, известного в организации под именем аль-Таджики.

Позже СМИ сообщили о возможном местонахождении главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. По их данным, он был захвачен американскими военными в Ираке, а затем доставлен на базу США в сирийском городе Рас-эль-Айн. После этого лидер террористической группировки был перевезен в опорный пункт у города Эль-Хасака.