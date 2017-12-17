СМИ рассказали о возможном местонахождении главаря ИГ

Американские военные захватили главаря «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) Абу Бакра аль-Багдади. Как утверждает турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на источник, лидер группировки находится на военной базе США в Сирии.

Как сообщает источник издания, аль-Багдади был захвачен в Ираке, а затем доставлен на американскую базу в сирийском городе Рас-эль-Айн. После этого лидер террористической группировки был перевезен в опорный пункт у города Эль-Хасака.

«Главарь был захвачен вместе с семью командирами группировки, один из которых — гражданин Ирака», — сказал собеседник Yeni Safak. По данным газеты, при захвате аль-Багдади мог быть «ранен в ногу».​

В середине июня Министерство обороны России сообщило, что в конце мая ВКС России нанесли авиаудар по предместьям Ракки, где в тот момент проводилось совещание высокопоставленных членов террористической организации. В ходе налета, предположительно, был уничтожен аль-Багдади, доложил глава Минобороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину.

29 ноября бывший командующий ВКС в Сирии Виктор Бондарев со ссылкой на «официальные источники» также утверждал, что аль-Багдади был уничтожен в результате нанесенных в мае авиаударов.

С тех пор подтвердить смерть аль-Багдади никому не удалось. Пентагон, как и представители иракского командования и курдских отрядов, сообщали, что глава ИГ жив, отмечая, что «поддерживать связь и проводить встречи с другими членами организации [аль-Багдади] стало сложнее».​ Однако ни на одной из баз террористов, освобожденных в ходе наступления правительственной армии Сирии и сил коалиции, обнаружить следы аль-Багдади не удалось.