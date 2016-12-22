В Турции обвинили США в невыполнении обещаний прекратить поддержку курдов

Ибрагим Калын, представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что Анкара ждет от Вашингтона прекращения поддержки курдской партии «Демократический союз» (PYD), а также отрядов курдской самообороны (YPG). Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN Turk.

«США дали обещание, что PYD и YPG покинут свои позиции в Манджибе [в Сирии]. Они давали много других обещаний, но не сдержали ни одного из них. Мы ждем от США полного прекращения поддержки PYD и YPG», — сказал Калын.

По его словам, в ноябре 2017 года президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Эрдоганом заявил, что Вашингтон перестанет поддерживать PYD и YPG после разгрома «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). «С тех пор прошло два месяца, но ничего не изменилось. Когда поддержка YPG и PYD будет прекращена, мы предложим обсудить ситуацию в Сирии», — добавил Калын.

Военная операция Турции «Оливковая ветвь» началась в сирийском Африне 20 января. В Анкаре считают, что расположенные в регионе курдские ополченцы связаны с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана». В Турции также обвинили США в поддержке курдов в Африне. Турецкие военные намерены продвинуться вглубь региона на 30 км и создать буферную зону рядом с турецкой границей. В телефонном разговоре с президентом Путиным 23 января Эрдоган заявил, что военная операция «направлена на освобождение Африна от террористических организаций PYD и YPG».

Генштаб Турции сообщил 24 января о ликвидации 260 «террористов» в Африне. Накануне курды сообщили об уничтожении шестерых турецких солдат.