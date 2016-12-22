Генштаб Турции отчитался об уничтожении «260 террористов» в Африне

Вооруженные силы Турции сообщили об уничтожении 260 «террористов» в ходе операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Об этом со ссылкой на заявление Генштаба Анкары сообщает агентство Anadolu.

«В ходе операции были также ликвидированы убежища террористов, оружие и оборудование. Принимаются меры для предотвращения нанесения ущерба гражданским лицам». — сказано в сообщении. Удары были нанесены по позициям «Сил народной самообороны», «Демократического союза», Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

В Турции вновь подчеркнули, что военная операция на северо-западе Сирии проходит «в рамках международного права» с соблюдением территориальной целостности Сирии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, в ходе которого главы государств обсудили проведение турецкой операции. Как отмечал источник агентства Anadolu, Эрдоган подчеркнул направленность кампании на обеспечение безопасности Турции.

Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» в Африне 20 января. Анкара утверждает, что курдские военные формирования, находящиеся в регионе, связаны с запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана». Кроме того, Эрдоган обвинял Вашингтон в поддержке сирийских курдов.