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Генштаб Турции отчитался об уничтожении «260 террористов» в Африне
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Генштаб Турции отчитался об уничтожении «260 террористов» в Африне
Политика, 01:06
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Генштаб Турции отчитался об уничтожении «260 террористов» в Африне

Вооруженные силы Турции сообщили об уничтожении 260 «террористов» в ходе операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Об этом со ссылкой на заявление Генштаба Анкары сообщает агентство Anadolu.

«В ходе операции были также ликвидированы убежища террористов, оружие и оборудование. Принимаются меры для предотвращения нанесения ущерба гражданским лицам». — сказано в сообщении. Удары были нанесены по позициям «Сил народной самообороны», «Демократического союза», Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Боевая «Оливковая ветвь»: зачем Турция начала новую операцию в Сирии
Политика

В Турции вновь подчеркнули, что военная операция на северо-западе Сирии проходит «в рамках международного права» с соблюдением территориальной целостности Сирии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, в ходе которого главы государств обсудили проведение турецкой операции. Как отмечал источник агентства Anadolu, Эрдоган подчеркнул направленность кампании на обеспечение безопасности Турции.

Турецкая операция «Оливковая ветвь» против сирийских курдов. Фотогалерея Еще 10 фото
Фотогалерея

Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» в Африне 20 января. Анкара утверждает, что курдские военные формирования, находящиеся в регионе, связаны с запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана». Кроме того, Эрдоган обвинял Вашингтон в поддержке сирийских курдов.

Теги: Сирия , Африн
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