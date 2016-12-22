Эрдоган рассказал Путину о целях турецкой операции в Сирии

В разговоре с Путиным Эрдоган изложил свои взгляды на турецкую военную операцию «Оливковая ветвь». По словам турецкого президента, цель кампании гарантировать безопасность Турции и сохранить территориальную целостность Сирии

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, сообщает государственное турецкое агентство Anadolu. Агентство не уточняет, кто был инициатором звонка.

В ходе разговора Путин и Эрдоган обсудили последние события в Сирии, в том числе операцию «Оливковая ветвь», которую турецкие военные проводят против курдских Отрядов народной самообороны (YPG) на северо-западе Сирии, в кантоне Африн.

По данным правительственных источников Anadolu, Эрдоган подчеркнул, что, по мнению турецкой стороны, «Оливковая ветвь» направлена на «освобождение Африна от террористических организаций — курдской партии «Демократический союз» (PYD), YPG и запрещенного в России «Исламского государства». Россия не признает PYD и YPG террористическими организациями.

Эрдоган также сообщил, что военная кампания, направленная на то, чтобы гарантировать безопасность Турции, будет способствовать политическому единству и территориальной целостности Сирии.

И Эрдоган и Путин отметили важность «продолжения активной совместной работы по разрешению кризиса, которая должна основываться на принципах сохранения территориальной целостности и уважения суверенитета Сирии», говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Главы государств обсудили Конгресс сирийского национального диалога, который пройдет в Сочи. «Выражена надежда, что Конгресс будет носить представительный характер и послужит поиску долгосрочного политического урегулирования в Сирии», — отмечается в сообщении.

Путин и Эрдоган с удовлетворением констатировали «положительную динамику развития российско-турецких отношений в самых различных сферах».

Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» в Африне 20 января. Анкара утверждает, что курдские военные формирования, находящиеся в регионе, связаны с запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана». Турция планирует продвинуться на 30 км вглубь сирийской территории, чтобы создать буферную зону рядом со своей границей.

В день начала боевых действий в Африне Минобороны России сообщило о выводе российских военных из этого региона. Эрдоган позднее заявил, что Турция заключила соглашение с Россией, не уточнив детали соглашения. По его словам, Анкара не претендует на сирийскую территорию.

Курды заявляют о десятках погибших и раненых среди гражданских, также по утверждению «Демократического союза», отрядами самообороны были убиты десятки турецких военных. По данным Анкары, в боях погиб всего один турецкий военный.

29-30 января в Сочи пройдет Конгресс сирийского национального диалога, в нем не примут участия представителя курдского «Демократического союза».