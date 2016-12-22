Доводы Москвы: почему Россия не выступила против операции Турции в Сирии

Турецкая операция в Сирии настроила курдов против Москвы, рассказали их представители РБК. Россия оказала Анкаре поддержку, чтобы обеспечить участие подконтрольных Турции сирийских сил в конгрессе в Сочи, говорят эксперты

Фото: Osman Orsal / Reuters

«За каждым камнем и деревом»

На третий день операции «Оливковая ветвь» в сирийском районе Африн Вооруженные силы Турции и отряды союзной с ней оппозиционной «Сирийской свободной армии» продвинулись на 7,5 км вглубь сирийской территории, сообщил 22 января турецкий телеканал Haberturk. В Сирию, по данным телеканала, вошли турецкие танковые подразделения при поддержке пехоты, а также отряды специального назначения.

21 января премьер-министр Турции Бинали Йылдырым говорил, что целью операции является борьба с террористами и создание буферной зоны на территории Сирии глубиной 30 км по всей длине турецко-сирийской границы. Таким образом, турецким военным и их союзникам нужно пройти еще около 23 км.

Турция задействовала в операции по меньшей мере 72 самолета, о чем также говорил премьер Йылдырым. Источник CNN в Минобороны США сообщал, что на турецко-сирийской границе наблюдалось 50 единиц различной техники, в том числе танки, артиллерийские установки, ракетно-пусковые установки.

О численности турецких подразделений не сообщалось. Известно, что поддержку операции оказывают около 25 тыс. бойцов союзной Анкаре «Свободной сирийской армии», оппозиционной режиму президента Сирии Башара Асада, о чем сообщало Reuters.

Территория Африна контролируется курдами из сирийской партии «Демократический союз» (PYD), которую Анкара считает союзной Рабочей партии Курдистана. Обе политические силы, по определению Анкары, являются террористическими.

Однако курды продолжают опровергать информацию о вхождении турецкой пехоты на территорию Африна. «Несмотря на то что оккупанты не смогли добиться какого-либо успеха на земле, турецкие государственные СМИ утверждают, что турецкая армия продвинулась на 8 км вглубь территории Африна», — говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы «Сирийских демократических сил» (SDF, боевое крыло партии «Демократический союз»).

В заявлении говорится, что 22 января вдоль всей линии соприкосновения турецкой армии и курдских формирований шли ожесточенные бои. Al-Jazeera со ссылкой на корреспондента на сирийско-турецкой границе сообщала, что турецкая армия в ходе дня вела «безжалостный, плотный обстрел» по позициям курдов — канонаду было слышно в нескольких километрах от города Африн, столицы одноименного района.

Директор информационной службы SDF Мустафа Бали в разговоре с РБК отказался сообщать точное количество курдских бойцов, задействованных в обороне Африна: «Достаточно много — вы найдете их за каждым камнем и за каждым деревом, но в то же время и мало — так как вы их никогда не обнаружите». Он указал, что у курдов в Африне хватит оружия, чтобы победить Турцию и «сорвать планы сторон, которые подстрекали Турцию начать операцию против Африна». Бали не разъяснил, про какие стороны идет речь. Часть оружия курдам поставили США. Вашингтон на протяжении последних лет поддерживает курдов, однако основная зона американской поддержки располагается не в Африне, а на территориях слева от Евфрата.

В сообщении официального представителя SDF Кино Габриэля (есть у РБК) говорится, что с начала турецкой операции против курдов в Африне в результате бомбардировок с воздуха и артобстрелов со стороны турецких сил и их союзников погибли 18 гражданских лиц, еще 23 получили ранения, среди них женщины и дети. Согласно сообщению, бойцам SDF удалось уничтожить два танка турецкой армии и подбить один БМП. Кроме того, Габриэль утверждает, что потери среди турецких военных и их союзников из «Свободной сирийской армии» составляют 40 убитыми и около 300 ранеными, в то время как погибших среди бойцов SDF всего лишь трое.

Турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым заявил в понедельник о том, что за ​три дня операции не погиб ни один турецкий военнослужащий. Среди мирных жителей в результате обстрела пограничной турецкой провинции Хатай отрядами курдской самообороны погиб один человек, еще двое получили ранения, сообщает агентство Anadolu.

«Большая ошибка» России

В субботу, в день начала боевых действий в Африне, российское Минобороны заявило о выводе российских военных из этого района. «Оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции в районе Африна передислоцирована в район Телль-Аджар зоны деконфликтации Телль-Рифъат», — говорилось в сообщении Минобороны. Указанные в сообщении районы находятся к востоку от Африна.

Действия Москвы советник руководства партии «Демократический союз» Сиханок Дибо назвал «большой ошибкой». В разговоре с РБК он отметил, что PYD намерена разработать свою политику в отношении России и учтет в ней то, что Москва «дала зеленый свет» Анкаре и «позволила турецкой авиации бомбить Африн», а также вывела российских военных из этого района. Выступая в Анкаре 22 января, Эрдоган заявил, что Турция договорилась с Россией о проведении «антитеррористической операции» против курдов в сирийском Африне. «В Африне будет наведен порядок. Мы не намерены отступать. Мы говорили об этом с нашими российскими друзьями. У нас есть соглашение», — приводит слова Эрдогана Daily Sabah. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 22 января говорил журналистам, что Москва внимательно наблюдает за ходом операции и находится в контакте с сирийским и турецким руководством. Однако на просьбу РБК прокомментировать слова Эрдогана о наличии соглашения между Москвой и Анкарой пресс-секретарь президента не ответил.

Эрдоган также заявил, что обсуждал операцию и с Вашингтоном.

Дибо рассказал РБК, что Россия предлагала «Сирийским демократическим силам» сдать контроль за Африном правительственным силам Башара Асада в обмен на предотвращение турецкой операции против курдов. Дибо заявил, что SDF отказались от предложения Москвы, так как, по его словам, «оно никак не способствует решению сирийского конфликта». Кто именно со стороны России предлагал курдам передать Африн правительственным силам, Дибо сообщить отказался. Минобороны России на запрос РБК не ответило.

Конгресс без части курдов

После действий России по Африну партия «Демократический союз» не собирается участвовать в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, который запланирован на 30 января, и не намерена выполнять никакие договоренности, которые там будут достигнуты, сказал Дибо. До начала турецкой операции Дибо не раз говорил РБК, что представители его партии готовы поехать в Сочи, если их пригласят, и что они ведут по этому поводу переговоры с Москвой.

Главнокомандующий YPG (отряды курдской самообороны) Сипан Хемо заявил в понедельник, что «Россия предала курдов» и настанет день, когда она извинится за «отсутствие принципов» (его цитирует курдское новостное агентство Firat News Agency).

Как сообщил 22 января министр иностранных дел России Сергей Лавров, на встречу в Сочи пригласили всех основных региональных и международных игроков. Против участия курдов из «Демократического союза» выступает Турция. Однако турецкие власти не против участия другой курдской партии — «Курдский национальный совет», — которая входит в правительство курдского региона в Сирии на северо-востоке страны. Эту партию Турция не считает террористической, так как она не связана с Рабочей партией Курдистана.

Курдские демонстранты протестуют против операции турецкой армии (Фото: Hussein Malla / AP)

Доводы Москвы

«Сильное противодействие планам Анкары несет в себе риски потерять Турцию как партнера, а России Турция необходима, чтобы как минимум стабилизировать ситуацию у северных границ Сирии», — объяснила РБК советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина. Кроме того, Москва не хочет портить отношения с Турцией в преддверии Конгресса сирийского национального диалога, продолжает эксперт. «С нашей в чем-то сходна позиция США. Вашингтон критикует очень сдержанно. Однако Россия здесь выглядит честнее — поддерживая рабочие отношения с курдами, Москва никогда не давала им никаких серьезных обещаний в отличие от США», — говорит Супонина, подразумевая, что с начала войны против ИГ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) Вашингтон рассматривал курдов как одну из главных союзных сил в регионе.

По мнению эксперта Российского совета по международным делам Кирилла Семенова, Москва пошла на уступки Анкаре, так как Турция активно содействовала сирийскому урегулированию, которое позволило Дамаску значительно расширить подконтрольные территории.

Турция вместе с Россией и Ираном является гарантом заключенного в конце 2016 года перемирия между умеренной вооруженной оппозицией и правительственными войсками. Семенов напоминает, что Турция фактически сдерживала подконтрольные ей формирования среди умеренной оппозиции от полноценного участия в боях в провинции Идлиб, где сирийская армия с начала января развернула широкомасштабную операцию по взятию города и военного аэродрома Абу ад-Духур на востоке провинции Идлиб. Эксперт не исключает, что в обмен на согласие передать Африн подконтрольным Турции формированиям Россия может рассчитывать на дополнительные встречные шаги, например на широкое участие протурецкой оппозиции в конгрессе Сочи.