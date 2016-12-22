Двух подростков арестовали по делу о нападении на школу в Улан-Удэ

Два подростка 14 и 15 лет арестованы по делу о нападении девятиклассника на школу №5 в Улан-Удэ. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России (СКР).

На допросе напавший на учебное заведение школьник сознался, что совершить преступление ему помогли двое одноклассников. Они знали о его планах, помогли ему изготовить «коктейль Молотова» и наблюдали за обстановкой в школе перед нападением. В настоящий момент соучастники преступления находятся под стражей.

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Вооруженный топором, штык-ножом и бутылкой с зажигательной смесью подросток 19 января напал на учеников седьмого класса школы №5 в Улан-Удэ. Он бросил «коктейль Молотова» в учебное помещение и стал наносить детям удары ножом и топором. В результате атаки пострадали семь человек, включая учительницу русского языка и литературы, а также сам нападавший.

Всех пострадавших госпитализировали, атаковавший школу подросток находился в тяжелом состоянии. После выписки из больницы суд его арестовал до 19 марта, сейчас он находится в СИЗО.

​ По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних).