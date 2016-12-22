После массового отравления в кадетской школе в Люберцах уволили директора

Директор кадетской школы в подмосковных Люберцах Марина Смирнова уволена после массового отравления курсантов. Об этом заявила начальник управления образования городского округа Люберцы Виктория Бунтина, передает «РИАМО в Люберцах».
«Сейчас исполняет [ее] обязанности заместитель директора по безопасности», — уточнила Бунтина.
Новый директор будет назначен по результатам конкурса. Кандидат на вакантную должность должен будет обратиться в рекрутинг-центр Московской области при Министерстве образования и пройти необходимые конкурсные процедуры. После включения в список резерва его можно будет рассматривать на должность руководителя кадетской школы. По словам Бунтиной, конкурс можно будет объявить, когда школа начнет работу.
Сейчас управление образованием работает с родителями учеников кадетской школы. «Они пишут на почту, в Instagram... Мы отвечаем на все вопросы. Нам понятны негодования родителей. Такого никогда не было, надеюсь, мы учтем горький опыт 2018 года, и больше этого не повторится», — сказала Бунтина.
По словам Бунтиной, с признаками отравления за шесть дней были госпитализированы 57 детей и 16 взрослых. Во вторник, 23 января, из больниц были выписаны 28 кадетов. В ближайшее время ожидается выписка еще троих детей. Со вторника учащиеся со 2-го по 11-й классы переведены на домашнее обучение до решения суда.
Массовое отравление в кадетской школе в Люберцах произошло 12 января. К 14 января число отравившихся достигло 50 человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
По данным Роспотребнадзора, отравление произошло из-за инфицирования сальмонеллезом. Позже в ведомстве сообщили, что причиной отравления стал несвежий винегрет. Незадолго до инцидента в школе сменилась компания, которая оказывает услуги питания.
Из-за массового отравления с 15 по 19 января для всех учеников школы были объявлены дополнительные каникулы. 19 января суд приостановил деятельность школы и пищеблока на 25 дней.