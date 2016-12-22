После массового отравления в кадетской школе в Люберцах возбудили дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления 39 воспитанников кадетской школы в городе Люберцы Московской области. Об этом сообщается на сайте подмосковного управления СК. Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Как отмечается в сообщении, дети заболели, после того как поели в школе. Из 39 несовершеннолетних 23 были госпитализированы. Всего в медицинские учреждения поступило 47 обращений по факту отравления.
Следственный комитет после проверки установил, что 12 января сотрудники компании «Огонек» подавали учащимся и работникам кадетской школы завтрак и обед. Поставщиком продуктов выступало ООО «Территория вкуса». В СК отметили, что в помещении кухни школы, где готовилась пища, были нарушены санитарно-эпидемиологические нормы, что повлекло массовое отравление.
О том, что в городе Люберцы произошло отравление учеников кадетской школы, стало известно в субботу, 13 января. Как рассказал РБК мэр города Владимир Ружицкий, тогда в больницы обратились около 18 детей.