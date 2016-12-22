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Власти Люберец назвали винегрет возможной причиной отравления кадетов
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Власти Люберец назвали винегрет возможной причиной отравления кадетов
Общество, 12:49
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Власти Люберец назвали винегрет возможной причиной отравления кадетов

Несвежий винегрет мог вызвать массовое отравление в кадетской школе в Люберцах. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации городского округа со ссылкой на слова начальника Раменского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Подмосковью Михаила Калькаева.

По словам чиновника, надзорное ведомство провело мероприятия «по купированию ситуации».

Необходимый биологический материал отобран и отправлен на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии Московской области. Окончательные выводы по заболевшим будут известны вечером 15 января, отметил Калькаев.

Массовое отравление в люберецкой кадетской школе произошло 12 января. К 14 января число отравившихся возросло до 50 человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В Роспотребнадзоре заявили, что отравление произошло из-за инфицирования сальмонеллезом. Незадолго до этого в кадетском училище сменилась компания, которая оказывает услуги питания.

Теги: Роспотребнадзор , Люберцы , массовое отравление , кадетское училище
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