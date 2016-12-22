В Люберцах отравились 18 учащихся кадетской школы

В Люберцах отравились не менее 16 учеников кадетской школы, заявил РБК мэр города Владимир Ружицкий

«Доложили, что в больницы обратились порядка 18 детей. Сколько сейчас, трудно сказать», — сказал глава Люберец, добавив, что Роспотребнадзор проводит проверку.

Ружицкий не подтвердил рост числа отравившихся учеников кадетской школы,. «Пока меня никто не инфомировал», — поделился он.

В то же время газета «Известия», «Пятый канал» и другие СМИ сообщают о том, что уже госпитализированы 30 воспитанников кадетский школы.

РБК направил запрос в минздрав по Московской области.

В начале января стало известно о массовом отравлении артистов, работавших на новогодних праздниках в Москве. ТАСС называло цифру 11 человек. Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что госпитализирован был всего один человек.