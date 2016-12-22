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Роспотребнадзор назвал причину массового отравления кадетов в Люберцах
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Роспотребнадзор назвал причину массового отравления кадетов в Люберцах
Общество, 11:43
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Роспотребнадзор назвал причину массового отравления кадетов в Люберцах

Причиной массового отравления учащихся и сотрудников кадетской школы в Люберцах стал возбудитель сальмонеллеза, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, передает «Интерфакс». Компания, организовывавшая питание учеников, делала это в антисанитарных условиях и с нарушением норм.

«При проведении исследований биологического материала от больных с симптомами острой кишечной инфекции и применением экспресс-методик обнаружен возбудитель сальмонеллеза», — сообщили в ведомстве.

Перед произошедшим в заведении сменилась компания, оказывавшая услуги питания. В декабре конкурс на оказание услуг выиграло ООО «Территория вкуса», однако с января на практике питание организовывалось фирмой ООО «Огонек», которая стала соисполнителем. Уведомления об этом компании в Роспотребнадзор не направляли. При этом у ООО «Огонек» нет собственного оборудования и транспорта для выполнения соответствующих работ.

«По предварительным данным эпидемиологического расследования, причинами возникновения группового очага явились грубейшие нарушения санитарного законодательства при эксплуатации столовой, нарушение принципов товарного соседства при транспортировке и хранении продуктов питания, нарушение технологии приготовления блюд, сроков реализации отварных овощей, несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке», — сообщили в ведомстве.

Массовое отравление в кадетской школе в Люберцах произошло 12 января. К 14 января число пострадавших в результате происшествия достигло 50 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Теги: Роспотребнадзор , кадетское училище
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