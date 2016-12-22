Никифоров призвал активнее фиксировать призывы к насилию в интернете

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что профильным ведомствам, отвечающим за выявление в интернете призывов к насилию, нужно активнее работать. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Что точно нужно сделать — это нужно, конечно, более проактивную позицию занимать тем ведомствам, кто отвечает за выявление этой информации... Ее надо выявлять, здесь нужны новые методы какие-то для, может быть, мониторинга, какую-то информацию можно отнести к категории закрытой информации», — сказал Никифоров.

Заявление было сделано в связи с убийством студентом МГТУ им. Баумана своей знакомой девушки в ночь на 23 января, а также ЧП в школах Перми и Улан-Удэ.

Никифоров также заявил, что новые правовые ограничения в интернете после этих инцидентов не нужны.

Управление Следственного комитета России (СКР) по Москве 23 января возбудило уголовное дело по факту убийства 19-летней девушки в квартире жилого дома на улице Казакова. В квартире также был найден труп 19-летнего молодого человека. Дело завели по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство). По предварительной версии, молодой человек задушил девушку, с которой ранее был знаком, а затем нанес ей удары ножом по шее и телу. После этого он покончил с собой.

Начальник управления информационной политики МГТУ им. Баумана Андрей Волохов заявил РБК, что молодой человек, убивший девушку, являлся студентом этого вуза. «Да, Артем Исхаков был нашим студентом», — рассказал Волохов.