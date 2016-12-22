Студента Бауманки заподозрили в убийстве девушки в центре Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 19-летней девушки в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного главного управления СКР.
В ведомстве отмечают, что в ночь на 23 января в квартире одного из жилых домов по улице Казакова были обнаружены тела 19-летней девушки с признаками насильственной смерти и 19-летнего молодого человека.
«По предварительным данным, молодой человек задушил ранее знакомую девушку, а затем нанес последней колото-резаные ранения шеи и тела, после чего покончил жизнь самоубийством», — говорится в сообщении.
Старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова заявила РБК, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В свою очередь начальник управления информационной политики МГТУ им. Баумана Андрей Волохов сообщил РБК, что молодой человек, совершивший преступление, являлся студентом этого вуза. «Да, Артем Исхаков был нашим студентом», — сказал он.