Клинцевич ответил бывшему генералу из Украины на слова о технике из Крыма

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич посоветовал бывшему заместителю начальника Генштаба Вооруженный сил Украины Игорю Романенко «лучше молчать», после того, как он сказал, что в России могут заложить в корабли, предназначенные для передачи Украине, «скрытые подрывные устройства». Свой комментарий Клинцевич написал на своей странице в Facebook.



Романенко в интервью изданию «Апостроф», комментируя предложение Путина о передаче военной техники из Крыма Украине, предположил, что корабли могут быть заминированы, «как это делали немцы и итальянцы после Второй мировой войны». По его словам, бомбы заваривались в корпуса кораблей и «в нужный момент их подрывали со всеми вытекающими последствиями». Он вспомнил случаи, когда корабли Италии и Германии были переданы СССР по репарации, а потом взрывались. В пример Романенко привел взрыв на принадлежавшем в прошлом Италии линкоре «Новороссийск» в 1955 году в Севастополе. Тогда погибли 829 человек.

Бывший замначальника украинского генштаба отметил, что «с военной точки зрения» нужно принять технику из Крыма. «Если в таком состоянии, то надо туда направлять профессиональную группу, всесторонне изучить ситуацию, докладывать нашему военно-политическому руководству, в каком состоянии находится техника — чтобы принимать ее или нет. Это военный аспект», — отметил он.

На эти слова Клинцевич ответил, что Романенко «лучше молчать, чем говорить, тогда и за умного сойдешь». «Что касается нынешних и бывших киевских руководителей, то уже нет никакого смысла проверять наличие в их головах «скрытых подрывных устройств» — они уже давно сработали», — написал сенатор.

В четверг, 11 января, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военную технику, которая осталась в Крыму. Российский лидер пояснил, что она «находится в плачевном состоянии». Путин сказал, что Москва может передать корабли украинским властям в Одессе. В ответ на эти слова премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил России «вместе с флотом вернуть Крым». «Готовы принять в ближайшее время», — сказал он.

В Кремле заявили, что предложение передать Украине ее военную технику — это «жест доброй воли». По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, таким образом Путин проявил «политический настрой» на эскалацию напряженности между Россией и Украиной. Он отметил, что президент «демонстрировал заинтересованность» Москвы в том, чтобы отношения с Киевом вышли из «пике, в которое они вошли».